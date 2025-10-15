РФ не планирует исполнять решения ЕСПЧ о выплатах Грузии — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не планирует исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €253 млн в пользу Тбилиси по итогам событий 2008 года. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение выполнять не будем», — заявил представитель Кремля.

Реагируя на вопрос, могла бы помочь гипотетическая выплата потеплению отношений РФ и Грузии, пресс-секретарь российского лидера заметил: «Считаем что это отдельная тема, отдельная субстанция».