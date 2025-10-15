0
0
143
НОВОСТИ

РФ не планирует исполнять решения ЕСПЧ о выплатах Грузии — Песков

15:00 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не планирует исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €253 млн в пользу Тбилиси по итогам событий 2008 года. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение выполнять не будем», — заявил представитель Кремля.

Реагируя на вопрос, могла бы помочь гипотетическая выплата потеплению отношений РФ и Грузии, пресс-секретарь российского лидера заметил: «Считаем что это отдельная тема, отдельная субстанция».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 15.10.2025
Белоруссия нарастила поставки топлива на биржу в РФ
0
0
15:32 15.10.2025
Путин всегда руководствуется интересами России — Песков
0
83
15:12 15.10.2025
Лондон стал европейской столицей краж телефонов — NYT
0
117
14:32 15.10.2025
Индия и Великобритания провели совместные авиационные маневры в Индийском океане
0
193
14:12 15.10.2025
Маск сделал репост заявления Дурова об ограничении свобод граждан стран ЕС
0
244
14:00 15.10.2025
ФНБ по итогам 2025 года увеличится на 78 млрд руб. — Силуанов
0
235
13:53 15.10.2025
Собянин: Социальные расходы в 2026 году составят половину городского бюджета
0
217
13:32 15.10.2025
Из-за санкций США «Нефтяная индустрия Сербии» де-факто попала под рестрикции ЕС — Вучич
0
267
13:20 15.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 415 военнослужащих в зоне СВО
0
248
13:05 15.10.2025
Средства ПВО сбили за сутки 142 беспилотника самолетного типа ВСУ
0
261

Возврат к списку