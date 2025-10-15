Индия и Великобритания провели совместные авиационные маневры в Индийском океане

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты Военно-воздушных сил Индии и палубной авиации флота Великобритании во вторник провели совместные учения в западной части Индийского океана. Об этом сообщил главный штаб индийских ВВС в соцсети Х.

«Учения укрепили оперативную совместимость, взаимное доверие и коллективную приверженность ВВС Индии и Великобритании обеспечению региональной стабильности», — говорится в сообщении.

В маневрах были задействованы индийские многофункциональные истребители Су-30МКИ, Jaguar, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Совместно с многоцелевыми истребителями F-35B, базирующимися на британском авианосце Prince of Wales, они отработали учебные задачи по завоеванию господства в воздухе и отражению нападения условного противника.

Авиационные учения проводились в рамках начавшихся 5 октября совместных комплексных индийско-британских маневров Konkan в Индийском океане у побережья штата Махараштра. В них участвуют ударная авианосная группа ВМС Великобритании с авианосцем Prince of Wales и эскадра кораблей ВМС Индии во главе с авианосцем Vikrant с истребителями МиГ-29К.