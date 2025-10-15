Лондон стал европейской столицей краж телефонов — NYT
15:12 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столица Великобритании столкнулась с эпидемией краж смартфонов. Как сообщает газета The New York Times, в 2024 году в городе были похищены рекордные 80 тыс. телефонов по сравнению с 64 тыс. в 2023-м, что побудило полицию начать масштабную операцию против преступных сетей.
Как отмечает издание, воры на электровелосипедах выхватывают телефоны у пешеходов, после чего устройства через сеть магазинов отправляются в другие страны. В ходе недавних рейдов полиция изъяла около 2 тыс. украденных телефонов и 200 тыс. фунтов ($267 тыс.) наличными. Были задержаны предполагаемые организаторы преступной группы, которые использовали алюминиевую фольгу для блокировки сигналов отслеживания.
Эксперты связывают рост преступности с сокращением финансирования британских правоохранительных органов в 2010-е годы и распространением электровелосипедов, которые стали идеальным средством для быстрого перемещения. Как отмечает профессор криминологии в Лондонском университете Эммелин Тейлор, мелкие преступники действуют практически безнаказанно.
Полиция Лондона признает, что лишь незначительный процент краж приводит к привлечению к ответственности: из 106 тыс. зарегистрированных случаев воровства за год обвинения были предъявлены только 495 лицам.
