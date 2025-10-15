ФНБ по итогам 2025 года увеличится на 78 млрд руб. — Силуанов
14:00 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фонд национального благосостояния (ФНБ) России на конец текущего года увеличится на 78 млрд рублей, общий объем составит 13,6 трлн рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
«По итогам 2025 года мы ожидаем, наоборот, пополнения ФНБ на 78 млрд рублей. Это произойдет, по нашим правилам, в начале следующего года. Общий объем средств ФНБ на конец года составит 13,6 трлн рублей», — сказал он.
