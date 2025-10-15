Сийярто выступит против прекращения энергопоставок из РФ на совещании министров ЕС

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что выступит против прекращения энергопоставок из РФ на совещании министров энергетики ЕС.

«Мы будем до последнего момента выступать против так называемого плана RePowerEU. На следующей неделе мы сделаем все, что в наших силах. В понедельник состоится заседание Совета ЕС по энергетике, и там я буду говорить о том, что то, что они называют диверсификацией, в случае Венгрии было бы односторонней зависимостью», — сказал он журналистам на полях Российской энергетической недели (РЭН).