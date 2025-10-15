0
НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 415 военнослужащих в зоне СВО

13:20 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 415 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли до 190 человек, от действий группировок «Запад» — до 220, «Южная» — свыше 175, «Центр» — более 460, на направлении «Восток» — до 290 и «Днепр» — до 80 военнослужащих.

