США потеряли самолет-заправщик в ходе операции на Ближнем Востоке — Пентагон

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное командование ВС США заявило о потере самолета-заправщика KC-135 в ходе военной операции против Ирана.

«Центральному командованию известно о потере самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции „Эпическая ярость“, ведутся спасательные работы. К инциденту причастны два воздушных судна. Одно из них упало на западе Ирака, второе — благополучно приземлилось. Произошедшее не было связано ни с вражеским, ни с дружественным огнем», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.