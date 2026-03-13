0
0
122
НОВОСТИ

США потеряли самолет-заправщик в ходе операции на Ближнем Востоке — Пентагон

10:00 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное командование ВС США заявило о потере самолета-заправщика KC-135 в ходе военной операции против Ирана.

«Центральному командованию известно о потере самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции „Эпическая ярость“, ведутся спасательные работы. К инциденту причастны два воздушных судна. Одно из них упало на западе Ирака, второе — благополучно приземлилось. Произошедшее не было связано ни с вражеским, ни с дружественным огнем», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.

