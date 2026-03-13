США потеряли самолет-заправщик в ходе операции на Ближнем Востоке — Пентагон
10:00 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральное командование ВС США заявило о потере самолета-заправщика KC-135 в ходе военной операции против Ирана.
«Центральному командованию известно о потере самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции „Эпическая ярость“, ведутся спасательные работы. К инциденту причастны два воздушных судна. Одно из них упало на западе Ирака, второе — благополучно приземлилось. Произошедшее не было связано ни с вражеским, ни с дружественным огнем», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.
НОВОСТИ
- 10:32 13.03.2026
- Таиланд готовится к переговорам о закупке нефти у России — вице-премьер
- 10:20 13.03.2026
- США ищут альтернативу дорогостоящим Patriot в борьбе с дронами Shahed — постпред
- 10:05 13.03.2026
- РФ не нарушает международное право в ходе СВО, а жалеть врага надо после победы — Мирошник
- 09:32 13.03.2026
- В Кремле пользуются стационарными телефонами — Песков
- 09:20 13.03.2026
- США не видят доказательств того, что РФ помогает Ирану, утверждает постпред при НАТО
- 09:05 13.03.2026
- США сняли санкции с продажи нефти из РФ, загруженной на суда до 12 марта — Минфин
- 09:00 13.03.2026
- Над регионами России за ночь сбили 176 украинских БПЛА
- 22:10 12.03.2026
- Италия примет участие в высвобождении части своих запасов нефти - министерство
- 21:30 12.03.2026
- Российские туроператоры вывезли почти всех своих туристов из Бахрейна - Посольство РФ
- 21:15 12.03.2026
- Ряд вузов в РФ 2026 году полностью начнут прием на первый курс по новым образовательным программам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать