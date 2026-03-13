0
НОВОСТИ

В Иране утверждают, что нанесли удар по USS Abraham Lincoln и авианосец возвращается в США

11:05 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВМС Ирана нанесли несколько ударов и частично вывели из строя американский авианосец USS Abraham Lincoln, после чего тот направился обратно в США. Об этом заявил представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия».

«Авианосец США Abraham Lincoln был поражен военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции и выведен из строя», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания. ВС Ирана отметили, что авианосец покинул район Персидского залива и направляется в США.

