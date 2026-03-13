Монголия будет покупать у России 100% нефтепродуктов — заместитель министра
12:00 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай запретил экспорт нефтепродуктов, поэтому их импорт в Монголию будет полностью поступать из России. Об этом сообщил на брифинге замминистра промышленности и минеральных ресурсов страны Бэгзсурэнгийн Энхтувшин.
«В этом году мы не сможем импортировать нефтепродукты из Китая, поскольку он только что запретил их экспорт. Поэтому импорт из России будет покрывать 100% потребности Монголии в топливе. Мы стабилизировали цену на бензин Aи-92, контракт на поставку которого действует до 31 декабря 2026 года», — сказал замглавы монгольского Минпрома.
Он добавил, что ситуация в Ормузском проливе влияет на подорожание нефти и может сказаться на Монголии, которая импортирует из России 97% нефтепродуктов. Об обеспечении стабильности их поставок две страны договорились во время визита в 2024 году в Улан-Батор российского президента Владимира Путина.
Он заверил, что Москва всегда готова помочь Улан-Батору поставками топлива и подчеркнул, что РФ «давно и надежно обеспечивает монгольскую экономику востребованными энергоресурсами». Российско-монгольское соглашение предполагает поставку 1,8-1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиакеросина в год на взаимовыгодной основе.
«Не можем исключить колебания цен на топливо стандарта Евро-5 и дизельное топливо, цены на которые не включены в контракт. Их стабильность зависит не только от нас, но и от ситуации на мировом рынке», — предупредил Бэгзсурэнгийн Энхтувшин.
НОВОСТИ
- 12:32 13.03.2026
- Власти США просчитались в оценке возможностей Ирана по закрытию Ормузского пролива — CNN
- 12:20 13.03.2026
- Существенного снижения рождаемости в РФ нет, в 18 регионах отмечен рост — Голикова
- 12:05 13.03.2026
- Президент США больше не хочет говорить о Нобелевской премии мира — СМИ
- 11:32 13.03.2026
- Двое россиян задержаны за сбор данных о военных объектах для спецслужб Украины
- 11:20 13.03.2026
- Семь человек погибли от отравления газом в Пензенской области
- 11:11 13.03.2026
- Собянин: Более 15 переходов через железнодорожные пути проектируется и строится в Москве
- 11:07 13.03.2026
- Исследователи Сбера представили инструмент для оценки долгосрочных прогнозов ИИ-моделей
- 11:05 13.03.2026
- В Иране утверждают, что нанесли удар по USS Abraham Lincoln и авианосец возвращается в США
- 11:04 13.03.2026
- Сергей Собянин рассказал, какие набережные Москвы благоустроят в ближайшие годы
- 11:00 13.03.2026
- США используют тактику противников ЕС для «раздела Европы» — Каллас
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать