Монголия будет покупать у России 100% нефтепродуктов — заместитель министра

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай запретил экспорт нефтепродуктов, поэтому их импорт в Монголию будет полностью поступать из России. Об этом сообщил на брифинге замминистра промышленности и минеральных ресурсов страны Бэгзсурэнгийн Энхтувшин.

«В этом году мы не сможем импортировать нефтепродукты из Китая, поскольку он только что запретил их экспорт. Поэтому импорт из России будет покрывать 100% потребности Монголии в топливе. Мы стабилизировали цену на бензин Aи-92, контракт на поставку которого действует до 31 декабря 2026 года», — сказал замглавы монгольского Минпрома.

Он добавил, что ситуация в Ормузском проливе влияет на подорожание нефти и может сказаться на Монголии, которая импортирует из России 97% нефтепродуктов. Об обеспечении стабильности их поставок две страны договорились во время визита в 2024 году в Улан-Батор российского президента Владимира Путина.

Он заверил, что Москва всегда готова помочь Улан-Батору поставками топлива и подчеркнул, что РФ «давно и надежно обеспечивает монгольскую экономику востребованными энергоресурсами». Российско-монгольское соглашение предполагает поставку 1,8-1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиакеросина в год на взаимовыгодной основе.

«Не можем исключить колебания цен на топливо стандарта Евро-5 и дизельное топливо, цены на которые не включены в контракт. Их стабильность зависит не только от нас, но и от ситуации на мировом рынке», — предупредил Бэгзсурэнгийн Энхтувшин.