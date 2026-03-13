Семь человек погибли от отравления газом в Пензенской области

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек погибли от отравления газом в жилом доме в Пензенской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

«Семь человек погибли от отравления газом. Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия», — сообщили в ведомстве.

По данным местных СМИ, ЧП произошло в восьмиквартирном доме в деревне Заречная Мокшанского района.