Президент США используют тактику противников ЕС для «раздела Европы» — Каллас

11:00 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты хотят разделить европейские правительства, которые обладают меньшей властью по отдельности. С таким утверждением выступила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

«Важно, чтобы все [страны] поняли то, что США очень ясно дали понять, что они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз», — сказала она в интервью британской газете Financial Times. Каллас добавила, что Вашингтон использует тактику, которую «применяют противники ЕС».

НОВОСТИ

