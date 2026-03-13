Президент США используют тактику противников ЕС для «раздела Европы» — Каллас
11:00 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты хотят разделить европейские правительства, которые обладают меньшей властью по отдельности. С таким утверждением выступила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
«Важно, чтобы все [страны] поняли то, что США очень ясно дали понять, что они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз», — сказала она в интервью британской газете Financial Times. Каллас добавила, что Вашингтон использует тактику, которую «применяют противники ЕС».
