0
0
83
НОВОСТИ

Президент США больше не хочет говорить о Нобелевской премии мира — СМИ

12:05 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп больше не хочет говорить о получении Нобелевской премии мира. Об этом он сказал журналу Washington Examiner.

«Я не знаю. Я не заинтересован в этом (в получении премии — прим. ТАСС). <…> Нет. Я не говорю о Нобелевской премии», — ответил хозяин Белого дома на вопрос, обсуждал ли он получение премии во время недавних разговоров с иностранными лидерами.

Издание отмечает, что комментарий американского лидера прозвучал на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 13.03.2026
Власти США просчитались в оценке возможностей Ирана по закрытию Ормузского пролива — CNN
0
33
12:20 13.03.2026
Существенного снижения рождаемости в РФ нет, в 18 регионах отмечен рост — Голикова
0
68
12:00 13.03.2026
Монголия будет покупать у России 100% нефтепродуктов — заместитель министра
0
115
11:32 13.03.2026
Двое россиян задержаны за сбор данных о военных объектах для спецслужб Украины
0
134
11:20 13.03.2026
Семь человек погибли от отравления газом в Пензенской области
0
166
11:11 13.03.2026
Собянин: Более 15 переходов через железнодорожные пути проектируется и строится в Москве
0
159
11:07 13.03.2026
Исследователи Сбера представили инструмент для оценки долгосрочных прогнозов ИИ-моделей
0
172
11:05 13.03.2026
В Иране утверждают, что нанесли удар по USS Abraham Lincoln и авианосец возвращается в США
0
208
11:04 13.03.2026
Сергей Собянин рассказал, какие набережные Москвы благоустроят в ближайшие годы
0
164
11:00 13.03.2026
США используют тактику противников ЕС для «раздела Европы» — Каллас
0
199

Возврат к списку