Президент США больше не хочет говорить о Нобелевской премии мира — СМИ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп больше не хочет говорить о получении Нобелевской премии мира. Об этом он сказал журналу Washington Examiner.

«Я не знаю. Я не заинтересован в этом (в получении премии — прим. ТАСС). <…> Нет. Я не говорю о Нобелевской премии», — ответил хозяин Белого дома на вопрос, обсуждал ли он получение премии во время недавних разговоров с иностранными лидерами.

Издание отмечает, что комментарий американского лидера прозвучал на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля.