13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия требует от Евросоюза приостановить вслед за США запрет на поставки российской нефти, а также отменить санкции против России в сфере энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, подчеркнув, что Брюссель должен прекратить «плясать под дудку Зеленского».

«Правительство США объявило сегодня утром, что санкции будут приостановлены. Таким образом, российская нефть может поступать на мировой рынок морским путем. К сожалению, в Европе этого не будет, если Брюссель продолжит плясать под дудку Зеленского. Мы требуем, чтобы вслед за американцами Брюссель также приостановил санкции против российской нефти, а не поддавался шантажу со стороны Зеленского», — сказал глава МИД в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.