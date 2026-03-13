Венгрия требует от ЕС приостановить вслед за США запрет на нефть из РФ — Сийярто
13:12 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия требует от Евросоюза приостановить вслед за США запрет на поставки российской нефти, а также отменить санкции против России в сфере энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, подчеркнув, что Брюссель должен прекратить «плясать под дудку Зеленского».
«Правительство США объявило сегодня утром, что санкции будут приостановлены. Таким образом, российская нефть может поступать на мировой рынок морским путем. К сожалению, в Европе этого не будет, если Брюссель продолжит плясать под дудку Зеленского. Мы требуем, чтобы вслед за американцами Брюссель также приостановил санкции против российской нефти, а не поддавался шантажу со стороны Зеленского», — сказал глава МИД в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать