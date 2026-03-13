Уровень бедности в РФ составил 6,7% по итогам 2025 года — Голикова

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень бедности в России по итогам 2025 года составил 6,7%, снизившись на 0,4 п. п. по сравнению с 2024 годом. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Адресные меры поддержки способствовали снижению уровня бедности. По итогам 2025 года сегодня Росстат опубликует соответствующие данные: показатель бедности составил 6,7% и снизился по сравнению с 2024 годом на 0,4 процентных пункта», — сказала Голикова на итоговой коллегии Минтруда.