Двое россиян задержаны за сбор данных о военных объектах для спецслужб Украины
11:32 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Московской и Тверской областях 21-летнего и 36-летнего россиян, собиравших для военной разведки Украины данные о военных объектах и местах дислокации воинских частей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности в Московской и Тверской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены», — сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, оба подозреваемых 2004 и 1989 г. р. через интернет инициативно установили контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и «по заданию кураторов осуществили сбор и передачу противнику сведений в отношении военных объектов и мест дислокации войсковых частей на территории Московской, Тульской и Тверской областей».
