Сергей Собянин рассказал, какие набережные Москвы благоустроят в ближайшие годы

11:04 13.03.2026

Московские власти продолжат создавать современные общественные пространства на месте бывших промзон и других неухоженных прибережных территорий в Хорошево‑Мневниках, Филевском Парке, Дорогомилове и Пресненском районе, заявил глава города Сергей Собянин.

Процесс уже идет. Например в Филевском Парке реконструируется участок набережной Москвы‑реки «Западный порт» от жилого комплекса «Береговой» до Белорусского моста. Объект готов почти на 70%. Это позволит создать современное прогулочное пространство, которое будет частью маршрута от моста Академика Королева до здания театра «Мастерская П.Н. Фоменко».

Также завершается реконструкция Шелепихинской набережной, которая также готова почти готовность на 70%. Эта территория будет новым московским променадом и парком для жителей Хорошево-Мневников и Пресненского района.

Модернизируют и Карамышевскую набережную – новый пешеходный маршрут по левому берегу Москвы реки от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда в районе Хорошево-Мневники.

А в Мневниковской пойме создают сразу две новые набережные на левом берегу Москвы‑реки.

"Реконструкция московских набережных преображает облик города и создает качественно новую среду для отдыха и активного досуга миллионов горожан", - отметил Сергей Собянин.

