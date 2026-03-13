Собянин: Более 15 переходов через железнодорожные пути проектируется и строится в Москве

11:11

В Москве безопасность пешеходов, которые переходят через железнодорожные пути, поможет создание новых переходов. По словам мэра Сергея Собянина, в столице расширяется сеть рельсового транспорта, что не только объединяет городские территории, но и дает импульс для развития целых районов. Рядом с путями появляются жилые кварталы, общественные пространства и точки и вопрос пешеходной безопасности очень актуален.

"С 2013 года ввели в эксплуатацию 120 переходов через ж/д пути: 14 из них — транзитные, 31 — входят в состав МЦК, 75 — в состав московских городских вокзалов. Так, в составе нового МГВ Петровско-Разумовская МЦД-1 появился крытый пешеходный переход, связавший сразу три района столицы. проектируем и строим больше 15 переходов через железнодорожные пути. При планировании объектов опираемся как на потребности жителей, так и на перспективы развития территорий", - сообщил градоначальник.

В результате комплексного подхода к обеспечению безопасности пассажиров за прошлый год уровень травматизма в Москве удалось снизить на 19%.