Существенного снижения рождаемости в РФ нет, в 18 регионах отмечен рост — Голикова
12:20 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Существенное снижение рождаемости удалось удержать в России, при этом в 18 регионах отмечается наибольший рост. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«В рамках демографической повестки все-таки удается удерживать показатель рождаемости от существенного снижения. В 18 регионах, в том числе и в тех, которые ранее показывали снижение, отмечен рост. Это город Севастополь, Республика Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ленинградская, Калининградская, Рязанская области, Кабардино-Балкарская Республика, Адыгея, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Чукотский автономный округ. Я назвала те, которые демонстрируют больший рост.», — сказала Голикова на итоговой коллегии Минтруда.
