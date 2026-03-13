0
НОВОСТИ

Средние зарплаты в РФ по итогам 2025 года выросли на 13,5% — Котяков

13:32 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средние зарплаты в России по итогам прошлого года выросли на 13,5%, а реальные увеличились на 4,4%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Благодаря принятым мерам и системной и последовательной работе, в том числе нашего социального блока, безработица зафиксировалась на исторически низком уровне в 2,5%. На протяжении года устойчиво росли доходы наших граждан. По данным Росстата, средняя заработная плата увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата на 4,4%», — сказал Котяков на итоговой коллегии Минтруда.

