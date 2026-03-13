Сбер поздравил российских паралимпийцев, выступающих на Играх в Италии
13:47 13.03.2026
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо близятся к завершению. Последние старты пройдут 15 марта. Сборная России завоевала уже четыре золотые медали. В ее составе выступают шесть спортсменов:
– Варвара Ворончихина: золото в супергиганте, серебро в гигантском слаломе и бронза в скоростном спуске;
– Анастасия Багиян – двукратная золотая медалистка в лыжных гонках;
– Иван Голубков – золотой финиш в гонке на 10 км с раздельным стартом (категория «сидя»);
– Алексей Бугаев – бронзовая медаль в скоростном спуске;
– Дмитрий Фадеев – сноубордист, четырехкратный чемпион России с 2022 по 2025 год;
– Филипп Шеббо – сноубордист, совершенствующий мастерство в дисциплинах параллельного слалома и гигантского слалома.
Сбер поздравил сборную с высокими результатами. «Российские паралимпийцы продолжают доказывать: для истинного таланта и железной воли не существует преград, – подчеркнули в Сбере. – Ваши вера в себя и упорство заставляют достигать невозможного. Мы гордимся тем, что можем поддерживать таких сильных людей. И неважно, что не у всех появились медали: у наших спортсменов всегда есть и будет главная награда – народная любовь».
