Сбитые в Турции ракеты запущены третьей стороной — посол Ирана в Анкаре

Посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлазаде заявил, что его страна не причастна к инцидентам со сбитыми в воздушном пространстве ракетами и ждет расследования этих фактов со стороны совместной группы.

«Мы уважаем национальный суверенитет Турции. В связи с этим наши Вооруженные силы, Генштаб и МИД ранее выступили с заявлением, отрицающим обстрелы [Турции] ракетами или боеприпасами. Для урегулирования этой ситуации и разрешения разногласий мы предложили создать техническую группу для более тщательного изучения произошедшего. Потому что у нас тоже остается вопрос, как это могло произойти. По нашему мнению, эти действия могли быть совершены третьими лицами, и усилия этих третьих лиц направлены на нанесение вреда дружественным и братским отношениям между нашими странами. Мы внесли это предложение, но все еще ждем его реализации», — заявил посол журналистам в Анкаре.