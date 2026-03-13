Сбитые в Турции ракеты запущены третьей стороной — посол Ирана в Анкаре
15:00 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлазаде заявил, что его страна не причастна к инцидентам со сбитыми в воздушном пространстве ракетами и ждет расследования этих фактов со стороны совместной группы.
«Мы уважаем национальный суверенитет Турции. В связи с этим наши Вооруженные силы, Генштаб и МИД ранее выступили с заявлением, отрицающим обстрелы [Турции] ракетами или боеприпасами. Для урегулирования этой ситуации и разрешения разногласий мы предложили создать техническую группу для более тщательного изучения произошедшего. Потому что у нас тоже остается вопрос, как это могло произойти. По нашему мнению, эти действия могли быть совершены третьими лицами, и усилия этих третьих лиц направлены на нанесение вреда дружественным и братским отношениям между нашими странами. Мы внесли это предложение, но все еще ждем его реализации», — заявил посол журналистам в Анкаре.
