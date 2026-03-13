0
Индия обсуждает с Ираном возможность прохода 8 танкеров с СПГ через Ормузский пролив

15:12 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия ведет переговоры с Ираном о возможности прохода восьми индийских танкеров со сжиженным природным газом через Ормузский пролив. Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на источники в правительстве.

По их данным, в настоящее время восемь танкеров со сжиженным газом находятся непосредственно перед входом в Ормузский пролив. Правительство поддерживает контакт с Ираном с целью содействия прохождению этих судов.

Официальные лица заявили, что иранские власти оказывают содействие в этом процессе. Кроме того, они выражают обеспокоенность судьбой 250 своих моряков, которые в данный момент находятся в Индии. Индийские власти предоставили им временное жилье на период организации их возвращения.

Как отмечает телеканал, правительственная Группа по управлению кризисными ситуациями работает над комплексным планом, призванным не допустить возникновения серьезных перебоев в снабжении Индии. Официальные лица проводят оценку ситуации и координируют свои действия с профильными ведомствами для обеспечения бесперебойных поставок сжиженного газа для бытовых нужд.

