Индия обсуждает с Ираном возможность прохода 8 танкеров с СПГ через Ормузский пролив
15:12 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия ведет переговоры с Ираном о возможности прохода восьми индийских танкеров со сжиженным природным газом через Ормузский пролив. Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на источники в правительстве.
По их данным, в настоящее время восемь танкеров со сжиженным газом находятся непосредственно перед входом в Ормузский пролив. Правительство поддерживает контакт с Ираном с целью содействия прохождению этих судов.
Официальные лица заявили, что иранские власти оказывают содействие в этом процессе. Кроме того, они выражают обеспокоенность судьбой 250 своих моряков, которые в данный момент находятся в Индии. Индийские власти предоставили им временное жилье на период организации их возвращения.
Как отмечает телеканал, правительственная Группа по управлению кризисными ситуациями работает над комплексным планом, призванным не допустить возникновения серьезных перебоев в снабжении Индии. Официальные лица проводят оценку ситуации и координируют свои действия с профильными ведомствами для обеспечения бесперебойных поставок сжиженного газа для бытовых нужд.
НОВОСТИ
- 15:32 13.03.2026
- Важно обеспечить защиту кораблей в РФ от атак дронов — Патрушев
- 15:00 13.03.2026
- Сбитые в Турции ракеты запущены третьей стороной — посол Ирана в Анкаре
- 14:32 13.03.2026
- Президент США в разговоре с лидерами G7 не назвал срок конца операции против Ирана — Axios
- 14:12 13.03.2026
- Песков не думает, что в ЕС в целом прозрели в отношении неонацистской сути Киева
- 14:00 13.03.2026
- В ФРГ число бездомных несовершеннолетних достигло рекордного уровня в 2025 году — СМИ
- 13:47 13.03.2026
- Сбер поздравил российских паралимпийцев, выступающих на Играх в Италии
- 13:32 13.03.2026
- Средние зарплаты в РФ по итогам 2025 года выросли на 13,5% — Котяков
- 13:12 13.03.2026
- Венгрия требует от ЕС приостановить вслед за США запрет на нефть из РФ — Сийярто
- 13:00 13.03.2026
- Уровень бедности в РФ составил 6,7% по итогам 2025 года — Голикова
- 12:32 13.03.2026
- Власти США просчитались в оценке возможностей Ирана по закрытию Ормузского пролива — CNN
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать