НОВОСТИ

США и Израиль нанесли удары по более чем 15 тыс. целей в Иране — Пентагон

16:00 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Израиль нанесли удары в общей сложности по более чем 15 тыс. целей в Иране. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет.

«Наши ВВС вместе с ВВС Израиля нанесли удары по более чем 15 тыс. целей», — сказал он на пресс-конференции. По его утверждению, представители Ирана в небе над республикой «видят на бортах самолетов только звезды и полосы, а также звезду Давида».

