Важно обеспечить защиту кораблей в РФ от атак дронов — Патрушев

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обеспечение защиты судов и гидротехнических сооружений от атак беспилотных летательных аппаратов является важной задачей в современных условиях. На это указал помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам развития внутреннего водного туризма.

«Особо хочу подчеркнуть актуальность в современных условиях задачи по обеспечению транспортной безопасности, в первую очередь в части, касающейся защищенности судов и гидротехнических сооружений от актов незаконного вмешательства, в том числе от атак беспилотных летательных аппаратов», — акцентировал внимание помощник президента.