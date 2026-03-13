Турция указала Ирану на необходимость найти ответственных за запуски ракет — ТВ
16:32 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Анкара направила Тегерану сигнал о том, что ему нужно установить лиц, которые ответственны за запуски ракет в сторону Турции. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники в структурах безопасности республики.
«Турция не является участницей войны и проявляет осторожность, чтобы избежать втягивания в конфликт. Турция действует ответственно, чтобы предотвратить образование новых линий напряженности в регионе, и доводит эту позицию до сведения всех сторон. Иранской стороне был дан четкий сигнал о [необходимости] немедленного установления лиц, ответственных за нападение, и о принятии необходимых мер», — отметил источник.
Он также указал, что «Ирак, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман, Катар и Ливан стали зонами конфликта из-за интенсивных атак», но «ракетные обстрелы Турции, произведенные из Ирана, имели иную схему, нежели атаки на эти страны». «Интенсивность атак не была такой, как в случае других стран. Жертв или материального ущерба не было, и все три ракеты были нейтрализованы системами ПВО», — пояснил источник.
Он предупредил, что «осторожную позицию Турции не следует интерпретировать как неограниченное терпение». «Турция обладает необходимой сдерживающей силой для обеспечения своей национальной безопасности и без колебаний примет ответные или санкционные меры, если сочтет это необходимым», — отметил он.
