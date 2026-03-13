0
0
0
НОВОСТИ

Патриарх Сербский призвал Путина и других лидеров не допустить изгнания сербов из Косова

17:12 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Сербский Порфирий направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, американскому лидеру Дональду Трампу, а также ряду других мировых лидеров с просьбой не допустить изгнания сербов из Косова и Метохии из-за действий самопровозглашенных властей в Приштине. Об этом сообщила пресс-служба Сербской православной церкви (СПЦ).

«Его святейшество сербский патриарх Порфирий сегодня направил письмо Папе Льву XIV, президенту Российской Федерации Владимиру Путину, президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, премьер-министрам Италии, Великобритании Джордже Мелони, Киру Стармеру и канцлеру Федеративной Республики Германия Фридриху Мерцу, а также генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришу и генеральному директору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани, призывая их использовать свои полномочия, чтобы заставить власти Приштины прекратить действие крайне дискриминационного закона об иностранцах», — отметили в СПЦ.

«Принятие этого закона будет означать, что сербы потеряют возможность получать образование и лечение, а работники сферы образования и здравоохранения потеряют работу, что приведет к еще более массовому, если не окончательному, исходу православных сербов с этой многовековой христианской земли, где до сих пор сохранилось около 1 300 православных церквей, монастырей и других ранее разрушенных христианских святынь. Патриарх напомнил мировым лидерам, что нигде больше в Европе, несмотря на упомянутые ранее разрушения, нет такой концентрации христианских святынь в одном месте, четыре из которых включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой», — подчеркнули в Сербской православной церкви.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 13.03.2026
ЕС не хочет отправлять военные корабли для сопровождения судов в Ормузском проливе — FT
0
57
16:32 13.03.2026
Турция указала Ирану на необходимость найти ответственных за запуски ракет — ТВ
0
109
16:12 13.03.2026
Лукашенко заявил, что Белоруссия купила у России «Орешник»
0
136
16:00 13.03.2026
США и Израиль нанесли удары по более чем 15 тыс. целей в Иране — Пентагон
0
152
15:32 13.03.2026
Важно обеспечить защиту кораблей в РФ от атак дронов — Патрушев
0
202
15:12 13.03.2026
Индия обсуждает с Ираном возможность прохода 8 танкеров с СПГ через Ормузский пролив
0
223
15:00 13.03.2026
Сбитые в Турции ракеты запущены третьей стороной — посол Ирана в Анкаре
0
267
14:32 13.03.2026
Президент США в разговоре с лидерами G7 не назвал срок конца операции против Ирана — Axios
0
263
14:12 13.03.2026
Песков не думает, что в ЕС в целом прозрели в отношении неонацистской сути Киева
0
272
14:00 13.03.2026
В ФРГ число бездомных несовершеннолетних достигло рекордного уровня в 2025 году — СМИ
0
293

Возврат к списку