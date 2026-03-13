Патриарх Сербский призвал Путина и других лидеров не допустить изгнания сербов из Косова

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Сербский Порфирий направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, американскому лидеру Дональду Трампу, а также ряду других мировых лидеров с просьбой не допустить изгнания сербов из Косова и Метохии из-за действий самопровозглашенных властей в Приштине. Об этом сообщила пресс-служба Сербской православной церкви (СПЦ).

«Его святейшество сербский патриарх Порфирий сегодня направил письмо Папе Льву XIV, президенту Российской Федерации Владимиру Путину, президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, премьер-министрам Италии, Великобритании Джордже Мелони, Киру Стармеру и канцлеру Федеративной Республики Германия Фридриху Мерцу, а также генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришу и генеральному директору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани, призывая их использовать свои полномочия, чтобы заставить власти Приштины прекратить действие крайне дискриминационного закона об иностранцах», — отметили в СПЦ.

«Принятие этого закона будет означать, что сербы потеряют возможность получать образование и лечение, а работники сферы образования и здравоохранения потеряют работу, что приведет к еще более массовому, если не окончательному, исходу православных сербов с этой многовековой христианской земли, где до сих пор сохранилось около 1 300 православных церквей, монастырей и других ранее разрушенных христианских святынь. Патриарх напомнил мировым лидерам, что нигде больше в Европе, несмотря на упомянутые ранее разрушения, нет такой концентрации христианских святынь в одном месте, четыре из которых включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой», — подчеркнули в Сербской православной церкви.