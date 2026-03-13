Правнучка Никиты Хрущева Нина внесена в перечень иноагентов — Минюст РФ

17:40 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правнучка бывшего первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР Нина Хрущева внесена в перечень иноагентов. Об этом свидетельствуют данные сайте Минюста РФ.

«Н. Л. Хрущева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Принимала участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным источником, проживает за пределами Российской Федерации», — сообщает ведомство.

Нина Львовна Хрущева — американский политолог российского происхождения, более 30 лет живет в США и строит там академическую карьеру. В публичном поле продвигает антироссийскую повестку. В феврале 2026 года заявила, что Крым является частью Украины, назвав передачу полуострова «менеджерским решением» для привязки Украины к России.

