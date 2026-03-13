Лукашенко заявил, что Белоруссия купила у России «Орешник»

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика купила ракетный комплекс «Орешник» у России.

«Спасибо [президенту России Владимиру] Путину — это лично его помощь. Я его попросил — он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что при этом не считает законными целями какие-либо «украинские батареи под Киевом». «Даже польскую и немецкую. Даже если они на нас нацелены», — сказал он.