ЕС не хочет отправлять военные корабли для сопровождения судов в Ормузском проливе — FT
17:00 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ни одна европейская страна не готова отправить свои ВМС для сопровождения судов в Ормузском проливе. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Отмечается, что европейские государства опасаются, что их военные корабли станут объектами иранских атак, в результате чего конфликт может выйти на новый уровень. Один из собеседников издания подчеркнул, что для отправки кораблей «должна быть допустимая обстановка».
