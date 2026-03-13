ЕС не хочет отправлять военные корабли для сопровождения судов в Ормузском проливе — FT

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни одна европейская страна не готова отправить свои ВМС для сопровождения судов в Ормузском проливе. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что европейские государства опасаются, что их военные корабли станут объектами иранских атак, в результате чего конфликт может выйти на новый уровень. Один из собеседников издания подчеркнул, что для отправки кораблей «должна быть допустимая обстановка».