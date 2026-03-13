0
0
51
НОВОСТИ

ЕС не хочет отправлять военные корабли для сопровождения судов в Ормузском проливе — FT

17:00 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни одна европейская страна не готова отправить свои ВМС для сопровождения судов в Ормузском проливе. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что европейские государства опасаются, что их военные корабли станут объектами иранских атак, в результате чего конфликт может выйти на новый уровень. Один из собеседников издания подчеркнул, что для отправки кораблей «должна быть допустимая обстановка».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 13.03.2026
Патриарх Сербский призвал Путина и других лидеров не допустить изгнания сербов из Косова
0
10
16:32 13.03.2026
Турция указала Ирану на необходимость найти ответственных за запуски ракет — ТВ
0
109
16:12 13.03.2026
Лукашенко заявил, что Белоруссия купила у России «Орешник»
0
136
16:00 13.03.2026
США и Израиль нанесли удары по более чем 15 тыс. целей в Иране — Пентагон
0
152
15:32 13.03.2026
Важно обеспечить защиту кораблей в РФ от атак дронов — Патрушев
0
202
15:12 13.03.2026
Индия обсуждает с Ираном возможность прохода 8 танкеров с СПГ через Ормузский пролив
0
223
15:00 13.03.2026
Сбитые в Турции ракеты запущены третьей стороной — посол Ирана в Анкаре
0
267
14:32 13.03.2026
Президент США в разговоре с лидерами G7 не назвал срок конца операции против Ирана — Axios
0
263
14:12 13.03.2026
Песков не думает, что в ЕС в целом прозрели в отношении неонацистской сути Киева
0
272
14:00 13.03.2026
В ФРГ число бездомных несовершеннолетних достигло рекордного уровня в 2025 году — СМИ
0
293

Возврат к списку