Президент США в разговоре с лидерами G7 не назвал срок конца операции против Ирана — Axios

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидерами стран Группы семи (G7) не обозначил срока окончания конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, хозяин Белого дома сказал, что главный вопрос, над которым он работает, — это сроки операции. Он добавил, что Соединенным Штатам, в первую очередь, «нужно завершить работу».

Другой источник портала заявил, что американский президент был «двусмысленным и уклончивым» в отношении целей страны в конфликте, а также сроков его завершения.