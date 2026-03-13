0
Президент США в разговоре с лидерами G7 не назвал срок конца операции против Ирана — Axios

14:32 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидерами стран Группы семи (G7) не обозначил срока окончания конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, хозяин Белого дома сказал, что главный вопрос, над которым он работает, — это сроки операции. Он добавил, что Соединенным Штатам, в первую очередь, «нужно завершить работу».

Другой источник портала заявил, что американский президент был «двусмысленным и уклончивым» в отношении целей страны в конфликте, а также сроков его завершения.

15:32 13.03.2026
Важно обеспечить защиту кораблей в РФ от атак дронов — Патрушев
15:12 13.03.2026
Индия обсуждает с Ираном возможность прохода 8 танкеров с СПГ через Ормузский пролив
15:00 13.03.2026
Сбитые в Турции ракеты запущены третьей стороной — посол Ирана в Анкаре
14:12 13.03.2026
Песков не думает, что в ЕС в целом прозрели в отношении неонацистской сути Киева
14:00 13.03.2026
В ФРГ число бездомных несовершеннолетних достигло рекордного уровня в 2025 году — СМИ
13:47 13.03.2026
Сбер поздравил российских паралимпийцев, выступающих на Играх в Италии
13:32 13.03.2026
Средние зарплаты в РФ по итогам 2025 года выросли на 13,5% — Котяков
13:12 13.03.2026
Венгрия требует от ЕС приостановить вслед за США запрет на нефть из РФ — Сийярто
13:00 13.03.2026
Уровень бедности в РФ составил 6,7% по итогам 2025 года — Голикова
12:32 13.03.2026
Власти США просчитались в оценке возможностей Ирана по закрытию Ормузского пролива — CNN
