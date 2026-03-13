Власти США просчитались в оценке возможностей Ирана по закрытию Ормузского пролива — CNN

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом и Пентагон серьезно недооценили возможности Ирана по перекрытию Ормузского пролива при подготовке военной операции против Тегерана, что привело к наихудшему сценарию развития событий. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники в Вашингтоне.

В частности, команда президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности не в полной мере учла потенциальные последствия перекрытия пролива. Ряд источников телеканала даже назвал эти просчеты «наихудшим сценарием, с которым сейчас сталкивается администрация».

Несколько источников CNN поделились содержанием закрытых брифингов, где представители президентской администрации отчитывались перед законодателями о текущей ситуации. По их словам, те признались, что даже не рассматривали закрытие Ираном пролива в ответ на американо-израильские удары, так как полагали, что Тегеран не пойдет на это, так как такие меры нанесут ему самому большой ущерб.