Власти США просчитались в оценке возможностей Ирана по закрытию Ормузского пролива — CNN
12:32 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом и Пентагон серьезно недооценили возможности Ирана по перекрытию Ормузского пролива при подготовке военной операции против Тегерана, что привело к наихудшему сценарию развития событий. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники в Вашингтоне.
В частности, команда президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности не в полной мере учла потенциальные последствия перекрытия пролива. Ряд источников телеканала даже назвал эти просчеты «наихудшим сценарием, с которым сейчас сталкивается администрация».
Несколько источников CNN поделились содержанием закрытых брифингов, где представители президентской администрации отчитывались перед законодателями о текущей ситуации. По их словам, те признались, что даже не рассматривали закрытие Ираном пролива в ответ на американо-израильские удары, так как полагали, что Тегеран не пойдет на это, так как такие меры нанесут ему самому большой ущерб.
