В ФРГ число бездомных несовершеннолетних достигло рекордного уровня в 2025 году — СМИ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число бездомных несовершеннолетних в Германии в прошлом году достигло рекордного уровня и составило более 137 тыс. человек. Об этом пишет газета Rheinische Post со ссылкой на ответ Министерства строительства на запрос Левой партии.

По состоянию на 31 января 2025 года, как отмечает издание, более 137 тыс. человек в возрасте до 18 лет по всей стране числились бездомными. Для сравнения: в 2024 году было зарегистрировано почти 129 тыс. несовершеннолетних, не имеющих жилья, а в предыдущие два года их число было значительно меньше. В 2023 году данный показатель составлял 105 500, в 2022 году — 47 тыс. Число бездомных в возрасте от 18 до 25 лет также достигло в 2025 году нового максимума, составив более 55 500 человек. В 2024 году бездомными в этой возрастной группе считались немногим более 47 тыс. человек.

Больше всего бездомных несовершеннолетних в прошлом году было зафиксировано в самой густонаселенной федеральной земле — Северном Рейне-Вестфалии (порядка 32 тыс.), за ней следует Баден-Вюртемберг (более 29 тыс.). Правительство ФРГ, как поясняет газета, собирает статистику по бездомным с 2022 года. Одной из причин роста власти называют тот факт, что в 2023 году в статистику впервые были включены беженцы с Украины. Еще одной причиной резкого роста показателей называют «улучшение системы сбора данных».

Кроме того, заметно увеличилась средняя продолжительность пребывания бездомных в специализированных учреждениях. Так, бездомные подростки в возрасте от 14 до 18 лет в прошлом году находились в приютах в среднем почти 150 недель. Для сравнения: в 2024 году данный показатель составлял около 136 недель, в 2023 году — 117 недель. Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет проживали в приютах около 120 недель, что также свидетельствует о росте по сравнению с двумя предыдущими годами.

Депутат Бундестага от Левой партии, представитель по вопросам социального жилья Зара Миров выразила обеспокоенность ростом показателей. «То, что столь многим несовершеннолетним приходится расти в приютах для бездомных, — это беспрецедентный провал социальной политики», — прокомментировала она. Кроме того, депутат подвергла критике увеличившуюся продолжительность пребывания в таких учреждениях.

«Тому, кто вынужден проводить столь значительную часть своей юности в приютах, зачастую ориентированных только на взрослых, государство фатальным образом отказывает в равных возможностях для развития», — утверждала Миров. Она обвинила правительство ФРГ в проведении политики, которая «сознательно допускает скатывание молодежи к бездомности».