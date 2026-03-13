Песков не думает, что в ЕС в целом прозрели в отношении неонацистской сути Киева
14:12 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не склонен считать, что европейцы в целом прозрели относительно неонацистской сути киевского режима, отдельные трезвомыслящие люди в ЕС были и раньше. Такое мнение он высказал журналистам, комментируя слова Владимира Зеленского, заявившего в интервью Politico, что не считает за людей тех, кто проголосовал на референдуме за воссоединение Крыма с Россией.
«Пока нечего особо признавать. Я не думаю, что европейцы как-то приблизились к прозрению. То, что там были люди, склонные к трезвому мышлению, — это очевидно. Они сохраняют свой трезвый подход», — сказал Песков.
