В Кремле пользуются стационарными телефонами — Песков
09:32 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента РФ использует для работы стационарную связь, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, сказались ли ограничения связи в центре Москвы на работе АП, обеспечении деятельности президента.
«Пользуемся стационарными телефонами», — сказал Песков.
В последнее время в Москве и других городах России местами ограничивается связь. В Кремле ранее подчеркивали, что меры принимаются в строгом соответствии с законом и нужны для обеспечения безопасности. Киев применяет все более изощренные методы для атак, поэтому России нужны все более технологичные меры защиты, указывал Песков.
