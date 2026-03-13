0
НОВОСТИ

В Кремле пользуются стационарными телефонами — Песков

09:32 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента РФ использует для работы стационарную связь, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, сказались ли ограничения связи в центре Москвы на работе АП, обеспечении деятельности президента.

«Пользуемся стационарными телефонами», — сказал Песков.

В последнее время в Москве и других городах России местами ограничивается связь. В Кремле ранее подчеркивали, что меры принимаются в строгом соответствии с законом и нужны для обеспечения безопасности. Киев применяет все более изощренные методы для атак, поэтому России нужны все более технологичные меры защиты, указывал Песков.

