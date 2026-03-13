Над регионами России за ночь сбили 176 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 176 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«С 23:00 12 марта до 07:00 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 176 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 80 БПЛА — над территорией Республики Крым, 29 БПЛА — над территорией Республики Адыгея, 25 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 18 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 7 БПЛА — над территорией Ростовской области, 5 БПЛА — над территорией Курской области, 3 БПЛА — над территорией Ставропольского края, по 2 БПЛА — над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря и по 1 БПЛА — над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областей и Республики Татарстан», — сказали в военном ведомстве.