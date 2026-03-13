США ищут альтернативу дорогостоящим Patriot в борьбе с дронами Shahed — постпред
10:20 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Использование дорогих ракет-перехватчиков Patriot против дронов-камикадзе Shahed невыгодно, США ищут альтернативные средства противовоздушной обороны. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер.
«Когда ко мне или к США обращается какая-нибудь компания-создатель потрясающих технологий, я всегда спрашиваю, применяются ли они на Украине. Теперь вопрос заключается в том, применяются ли они на Ближнем Востоке, кем и как. Некоторые технологии действительно экстраординарны, одна из них — [системы] Patriot. Но пуск одной ракеты [Patriot] обходится в $4 млн, ее эффективность достигает 96-98%. Это слишком дорого, особенно, когда речь идет о стоящих менее $20 тыс. дронах Shahed», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.
«Прямо сейчас у нас работают несколько „боевых лабораторий“, которые позволяют испытывать разработки, добиваться эффективности технологий», — добавил он.
