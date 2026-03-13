РФ не нарушает международное право в ходе СВО, а жалеть врага надо после победы — Мирошник
10:05 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не нарушает международное право в ходе СВО, а жалеть врага надо будет уже после победы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС.
«Победить врага можно тогда, когда ты мобилизуешь все усилия, ты видишь в нем именно врага, ты воздействуешь на его военные возможности. А плакать и жалеть — потом. Сначала необходимо победить ту болезнь, которая превратила соседнее государство в некую клоаку, опухоль, довела до состояния, которое неадекватно для этой страны. Победив заболевание, победив источник заболевания, потом уже можно зализывать раны, жалеть и прочее. Россия и так не нарушает норм международного гуманитарного права. Россия воюет с военными. Россия наносит удары, даже если это энергетика, то это энергетика, которая работает на ВПК. Она наносит удары по тем, кто применяет вооружения против гражданского населения. То есть они бьют по людям, живущим в обычных городах, и отключают им электроэнергию. А Россия бьет по тем позициям, откуда летит вот это все по гражданским объектам», — сказал дипломат.
