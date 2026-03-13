Таиланд готовится к переговорам о закупке нефти у России — вице-премьер
10:32 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство энергетики Таиланда готовится к переговорам о закупке нефти у России. Об этом заявил вице-премьер и министра транспорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан.
По его словам, которые приводит газета Thansettakij («Тхансеттакит»), «министерство энергетики в настоящее время готовится к переговорам о закупке нефти у России для восполнения существующего дефицита, чтобы Таиланд не испытывал нехватки в энергоресурсах». Ратчакитпракан отметил, что Таиланд импортирует 50% нефти через Ормузский пролив, поэтому «правительство в срочном порядке ведет переговоры о закупке большего количества нефти за пределами региона Персидского залива, чтобы компенсировать возможный дефицит».
