0
0
101
НОВОСТИ

Таиланд готовится к переговорам о закупке нефти у России — вице-премьер

10:32 13.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики Таиланда готовится к переговорам о закупке нефти у России. Об этом заявил вице-премьер и министра транспорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан.

По его словам, которые приводит газета Thansettakij («Тхансеттакит»), «министерство энергетики в настоящее время готовится к переговорам о закупке нефти у России для восполнения существующего дефицита, чтобы Таиланд не испытывал нехватки в энергоресурсах». Ратчакитпракан отметил, что Таиланд импортирует 50% нефти через Ормузский пролив, поэтому «правительство в срочном порядке ведет переговоры о закупке большего количества нефти за пределами региона Персидского залива, чтобы компенсировать возможный дефицит».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 13.03.2026
В Иране утверждают, что нанесли удар по USS Abraham Lincoln и авианосец возвращается в США
0
1
11:00 13.03.2026
Президент США используют тактику противников ЕС для «раздела Европы» — Каллас
0
4
10:20 13.03.2026
США ищут альтернативу дорогостоящим Patriot в борьбе с дронами Shahed — постпред
0
116
10:05 13.03.2026
РФ не нарушает международное право в ходе СВО, а жалеть врага надо после победы — Мирошник
0
153
10:00 13.03.2026
США потеряли самолет-заправщик в ходе операции на Ближнем Востоке — Пентагон
0
186
09:32 13.03.2026
В Кремле пользуются стационарными телефонами — Песков
0
198
09:20 13.03.2026
США не видят доказательств того, что РФ помогает Ирану, утверждает постпред при НАТО
0
189
09:05 13.03.2026
США сняли санкции с продажи нефти из РФ, загруженной на суда до 12 марта — Минфин
0
198
09:00 13.03.2026
Над регионами России за ночь сбили 176 украинских БПЛА
0
203
22:10 12.03.2026
Италия примет участие в высвобождении части своих запасов нефти - министерство
0
499

Возврат к списку