США сняли санкции с продажи нефти из РФ, загруженной на суда до 12 марта — Минфин

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США сняло санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Опубликованная Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) этого ведомства генеральная лицензия разрешает такие операции до 11 апреля.

Речь идет о сделках по «продаже, доставке или разгрузке сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих из Российской Федерации, загруженных на любое судно, включая суда, заблокированные вышеуказанными актами (внесенные в санкционные списки американского Минфина — прим. ТАСС), до 00:01 12 марта 2026 года по летнему времени восточного побережья США (07:01 мск — прим. ТАСС)».

Такие операции разрешены до 00:01 11 апреля 2026 года по летнему времени восточного побережья США (07:01 мск).