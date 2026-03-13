США не видят доказательств того, что РФ помогает Ирану, утверждает постпред при НАТО

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил об отсутствии у Вашингтона доказательств того, что Россия оказывает Ирану поддержку в связи с ближневосточным конфликтом.

«Нет никаких свидетельств, о которых мы бы могли заявить публично, того, что Россия причастна [к действиям] Ирана. Кроме того, [спецпосланник президента США] Стивен Уиткофф сказал, что Россия сообщила ему, что не делает этого», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Ранее Уиткофф заявил в интервью телеканалу CNBC, что Россия сообщила о том, что не предоставляет Ирану разведданные.