Пика потребления нефти в ближайшие годы не ожидается — Новак

Пика потребления нефти в ближайшие годы не ожидается, мы видим только увеличение спроса на нефть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.

«Мы видим также увеличение спроса и на нефть, а не пик потребления нефти, который предсказывали в ближайшем будущем. Мы оцениваем, что и дальше будет рост потребления нефти. В прошлом году прирост составил 1,3 млн баррелей в сутки. В этом году мы ожидаем такие же цифры», — сказал Новак.