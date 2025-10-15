Министры обороны НАТО не обсуждают в Брюсселе поставки «Томагавков» Киеву — Рютте

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») Киеву не будут обсуждаться на встрече министров обороны НАТО и контактной группы по Украине в Брюсселе, этот вопрос решается только на уровне США. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте по прибытии на плановую встречу глав военных ведомств стран НАТО.

«Это не тот вопрос, который будет обсуждаться сегодня, поскольку это двусторонний вопрос. Одна страна должна ответить на вопрос, будет ли она поставлять их Украине. Это не находится сегодня на столе переговоров», — сказал Рютте, коснувшись вопроса украинских журналистов про «Томагавки».