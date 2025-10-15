0
0
175
НОВОСТИ

Сбер предложил виртуальную сим-карту для путешествий

11:38 15.10.2025

Сбер предлагает виртуальную сим-карту (eSIM) с предоплаченным интернет-трафиком для связи за границей. Такая симка работает более чем в 100 странах, а оформить и активировать её можно в приложении СберБанк Онлайн.

Зарубежная eSIM не требует физической сим-карты и идентификации и не имеет номера телефона. Поэтому использовать её в мобильной сети для звонков и отправки СМС-сообщений не получится, а вот для всего остального виртуальная симка подойдёт: общаться в мессенджерах и соцсетях, обмениваться фото и видео, слушать музыку, смотреть фильмы и даже раздавать интернет.

При этом основная сим-карта мобильного оператора тоже будет действовать, но в настройках телефона для передачи мобильных данных нужно выбрать eSIM — тогда оператор не спишет деньги за роуминг.

Для покупки eSIM в СберБанк Онлайн достаточно указать страну пребывания, продолжительность подключения и объём трафика. Если уже в поездке гигабайты закончатся, можно купить новую eSIM. QR-код для активации и инструкция придут на e-mail. Чтобы узнать баланс, в строке поиска нужно ввести «eSIM» и выбрать «Проверку баланса».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:32 15.10.2025
Ситуация в экономике РФ говорит о плавном выходе из перегрева — ЦБ
0
74
12:20 15.10.2025
Передача Украине ракет Tomahawk приблизит США к прямой конфронтации с РФ — NYT
0
108
12:05 15.10.2025
США ожидают, что большее число стран НАТО будет закупать у них оружие для Украины
0
127
12:00 15.10.2025
Пика потребления нефти в ближайшие годы не ожидается — Новак
0
137
11:32 15.10.2025
Министры обороны НАТО не обсуждают в Брюсселе поставки «Томагавков» Киеву — Рютте
0
177
11:20 15.10.2025
Россия имеет возможность и дальше наращивать добычу нефти - Новак
0
186
11:05 15.10.2025
Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ из-за ее участия в митинге в Тбилиси
0
216
11:00 15.10.2025
Захватившие власть на Мадагаскаре военные создали коллегиальный орган управления — СМИ
0
203
10:32 15.10.2025
Сирия выстраивает отношения с РФ и КНР, основанные на стратегических интересах — аш-Шараа
0
278
10:20 15.10.2025
В трех областях Украины введены аварийные отключения света
0
290

Возврат к списку