Сбер предложил виртуальную сим-карту для путешествий
11:38 15.10.2025
Сбер предлагает виртуальную сим-карту (eSIM) с предоплаченным интернет-трафиком для связи за границей. Такая симка работает более чем в 100 странах, а оформить и активировать её можно в приложении СберБанк Онлайн.
Зарубежная eSIM не требует физической сим-карты и идентификации и не имеет номера телефона. Поэтому использовать её в мобильной сети для звонков и отправки СМС-сообщений не получится, а вот для всего остального виртуальная симка подойдёт: общаться в мессенджерах и соцсетях, обмениваться фото и видео, слушать музыку, смотреть фильмы и даже раздавать интернет.
При этом основная сим-карта мобильного оператора тоже будет действовать, но в настройках телефона для передачи мобильных данных нужно выбрать eSIM — тогда оператор не спишет деньги за роуминг.
Для покупки eSIM в СберБанк Онлайн достаточно указать страну пребывания, продолжительность подключения и объём трафика. Если уже в поездке гигабайты закончатся, можно купить новую eSIM. QR-код для активации и инструкция придут на e-mail. Чтобы узнать баланс, в строке поиска нужно ввести «eSIM» и выбрать «Проверку баланса».
