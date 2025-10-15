Россия имеет возможность и дальше наращивать добычу нефти - Новак

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия имеет возможность и дальше наращивать добычу нефти в рамках ОПЕК+, у страны есть потенциал. Сейчас РФ увеличивает уровни добычи, но это не такой быстрый процесс. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

«Мы компенсируем часть перевыполнения (квоты), которая была накоплена. Второе, мы наращиваем (добычу). Этот процесс не такой быстрый, как предполагается. Поскольку и сокращение, и повышение добычи инерционный процесс», — сказал он, отвечая на вопрос из-за чего Россия не очень быстро наращивает добычу в рамках ОПЕК+.

«Да, у России есть потенциал», — отметил Новак, отвечая на вопрос может ли Россия технически и дальше наращивать добычу.