Сирия выстраивает отношения с РФ и КНР, основанные на стратегических интересах — аш-Шараа

10:32 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сирия выстраивает отношения с Россией и Китаем, исходя из стратегических интересов. Об этом заявил президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа.

«Сирия сегодня установила спокойные отношения с Россией и Китаем, основанные на стратегических интересах», — сказал он в интервью телеканалу CBS News. «Наши отношения с Россией не противоречат нашим отношениям с Западом или США», — подчеркнул аш-Шараа, добавив, что новые власти в Дамаске получили из Москвы и Пекина «позитивные сигналы».

