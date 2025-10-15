Захватившие власть на Мадагаскаре военные создали коллегиальный орган управления — СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные, взявшие в свои руки власть на Мадагаскаре 14 октября, объявили о создании коллегиального органа управления во главе с полковником Майклом Рандрианириной — президентского совета республики за реформу. Об этом сообщила газета L'Express de Madagascar.

В совет вошли несколько представителей Вооруженных сил Мадагаскара и жандармерии высокого ранга, полный состав пока не обнародован, указывает издание. В первом указе главы совета Рандрианирины отмечается, что «впоследствии в совет, возможно, войдут и гражданские лица».

Рандрианирина объявил также об упразднении конституции страны и создании в качестве переходного высшего судебного органа власти Высокого суда реформ, которому в течение двух лет предстоит провести пересмотр конституционных основ государства, организовать референдум по новому основному закону и всеобщие выборы.

До принятия новой конституции в стране будет действовать «Хартия переходного периода Республики Мадагаскар», содержание которой пока не оглашено, подчеркивает издание.

Высшим органом власти на переходный период станет Национальный переходный совет обороны (НПСО), который еще предстоит сформировать. В него войдут председатель НПСО, который будет главой государства на переходный период, заместитель председателя, «который станет гарантом политического диалога», начальники штабов сухопутных сил, ВВС и ВМС, командующий жандармерии, а также генеральный директор полиции, главы всех шести провинций республики и по два представителя от всех политических партий. Хартия также предусматривает формирование правительства из 18 министров.

По словам Рандрианирины, приоритетом в нынешних условиях является назначение премьер-министра на консенсусной основе.