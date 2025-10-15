0
В трех областях Украины введены аварийные отключения света

10:20 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аварийные отключения света произведены в нескольких регионах в центральной и юго-восточной частях Украины.

Как сообщили в областных энергокомпаниях, аварийные графики применяются по указанию национальной энергетической компании «Укрэнерго» в Кировоградской и Полтавской областях. В филиале энергетического холдинга ДТЭК информировали, что аналогичные отключения действуют в Днепропетровской области.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах в столице, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях и на контролируемых украинскими властями территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.

