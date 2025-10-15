Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ из-за ее участия в митинге в Тбилиси

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с главой МИД Финляндии, действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен из-за ее присутствия на прошедшем 14 октября в Тбилиси митинге. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

«Из-за участия вчера в противозаконном митинге и ложных заявлений премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии», — говорится в сообщении.