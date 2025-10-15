Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ из-за ее участия в митинге в Тбилиси
11:05 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с главой МИД Финляндии, действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен из-за ее присутствия на прошедшем 14 октября в Тбилиси митинге. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.
«Из-за участия вчера в противозаконном митинге и ложных заявлений премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 11:20 15.10.2025
- Россия имеет возможность и дальше наращивать добычу нефти - Новак
- 11:00 15.10.2025
- Захватившие власть на Мадагаскаре военные создали коллегиальный орган управления — СМИ
- 10:32 15.10.2025
- Сирия выстраивает отношения с РФ и КНР, основанные на стратегических интересах — аш-Шараа
- 10:20 15.10.2025
- В трех областях Украины введены аварийные отключения света
- 10:05 15.10.2025
- Кризис в судостроении США ставит под вопрос поставку подлодок Австралии — Bloomberg
- 10:00 15.10.2025
- Британия поставила на Украину более 85 тыс. беспилотников за полгода — МО
- 09:32 15.10.2025
- ХАМАС хочет навязать силой свою власть населению сектора Газа — администрация Аббаса
- 09:20 15.10.2025
- Новые боестолкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана — ТВ
- 09:05 15.10.2025
- Сенат США в восьмой раз не принял законопроект республиканцев о финансах для правительства
- 09:00 15.10.2025
- За ночь над регионами России сбили 59 украинских БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать