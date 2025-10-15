0
Кризис в судостроении США ставит под вопрос поставку подлодок Австралии — Bloomberg

10:05 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы, с которыми сталкивается американская судостроительная промышленность, может помешать США выполнить обязательства, взятые в рамках AUKUS (военный альянс Австралии, Великобритании и США), и продать Канберре три атомные подводные лодки. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Вашингтон рассчитывает поставить Австралии две подлодки, снятые с эксплуатации американских ВМС в 2032 и 2035 годах, а также одну новую в 2038 году. Нехватка рабочей силы и производственные сбои приводят к существенным задержкам, что может поставить под угрозу выполнение США своих обязательств, отмечает издание.

Как заявил Bloomberg бывший американский военный чиновник, в судостроительной промышленности США наблюдается существенное снижение уровня квалификации сотрудников и нехватка базовой подготовки. По его словам, найти новых работников крайне затруднительно. Кроме того, отмечает агентство, в США со времен Второй мировой войны сократилось количество судостроительных и судоремонтных верфей — сейчас в стране остались четыре государственные верфи для ремонта подлодок и две частные для их строительства.

В результате, субмарина класса Los Angeles USS Boise уже 10 лет бездействует в ожидании ремонта. Ее возвращение в эксплуатацию ожидается не ранее 2029 года. Работы по строительству новой подводной лодки класса Columbia отстают от графика на 2 года, а ввод в эксплуатацию нескольких подлодок класса Virginia задерживается на 2-3 года.

