Британия поставила на Украину более 85 тыс. беспилотников за полгода — МО

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания передала Украине более 85 тыс. военных беспилотников за полгода за счет ускорения внутреннего производства. Об этом говорится в заявлении министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили.

«Великобритания наращивает поддержку Украины за счет поставок более 85 тыс. беспилотников за последние шесть месяцев и подписания новых промышленных партнерств для быстрой разработки тысяч новых дронов-перехватчиков», — сказал он.