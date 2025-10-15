0
Британия поставила на Украину более 85 тыс. беспилотников за полгода — МО

10:00 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания передала Украине более 85 тыс. военных беспилотников за полгода за счет ускорения внутреннего производства. Об этом говорится в заявлении министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили.

«Великобритания наращивает поддержку Украины за счет поставок более 85 тыс. беспилотников за последние шесть месяцев и подписания новых промышленных партнерств для быстрой разработки тысяч новых дронов-перехватчиков», — сказал он.

11:20 15.10.2025
Россия имеет возможность и дальше наращивать добычу нефти - Новак
11:05 15.10.2025
Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ из-за ее участия в митинге в Тбилиси
11:00 15.10.2025
Захватившие власть на Мадагаскаре военные создали коллегиальный орган управления — СМИ
10:32 15.10.2025
Сирия выстраивает отношения с РФ и КНР, основанные на стратегических интересах — аш-Шараа
10:20 15.10.2025
В трех областях Украины введены аварийные отключения света
10:05 15.10.2025
Кризис в судостроении США ставит под вопрос поставку подлодок Австралии — Bloomberg
09:32 15.10.2025
ХАМАС хочет навязать силой свою власть населению сектора Газа — администрация Аббаса
09:20 15.10.2025
Новые боестолкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана — ТВ
09:05 15.10.2025
Сенат США в восьмой раз не принял законопроект республиканцев о финансах для правительства
09:00 15.10.2025
За ночь над регионами России сбили 59 украинских БПЛА
